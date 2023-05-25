Кормье оценил шансы Фьюри победить Джона Джонса в бою по правилам ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье поделился мнением о потенциальном противостоянии между британским боксёром Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом в бою по правилам ММА.

«Для справки — у Тайсона Фьюри нет шансов против Джона Джонса в бою по правилам ММА. Это ни в коей мере не упрёк в сторону Фьюри. В боксёрском поединке Тайсон победит Джонса без особых проблем.

Но в поединке по правилам смешанных единоборств у Фьюри будет примерно столько же шансов, сколько у обычного парня с улицы. Тайсон Фьюри — лучший боксёр в мире, но у лучшего боксёра в мире практически нет шансов победить элитных бойцов смешанных единоборств. Это безумие», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: