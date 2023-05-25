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Команда Александра Усика выиграла промоутерские торги по бою с Даниэлем Дюбуа

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что команда украинского боксёра выиграла промоутерские торги, получив право на организацию поединка с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа.

«Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас работаем над организацией боя во Вроцлаве (Польша) 12 августа» — написал Красюк.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв и побеждал в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

В активе Дюбуа 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: