Е. Тищенко: у Исмаилова нет никаких шансов со мной. Я боксёр топового уровня

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко выразил уверенность, что в случае проведения поединка с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым легко бы одолел его.
«Не сказать, что я очень хочу этот бой. Просто это сейчас популярно. Если будет такая возможность – почему нет? Это очень популярно, набирает просмотры. Раньше никто не гнался за просмотрами, гнались за спортивной составляющей. Сейчас наоборот: спортивной составляющей становится меньше. Но мне кажется, что бой с Магой сейчас неактуален. Я всё-таки действующий спортсмен, ставлю себе спортивные цели – хочу стать чемпионом мира.
Есть ли у Маги шансы? Никаких. Какие шансы? Пусть сначала организуют бой, а там посмотрим. Не хочется сейчас распыляться на какие-то сомнительные авантюры. Всё-таки я позиционирую себя как боксёра топового уровня. Конечно, после невзрачных боёв есть в этом небольшие сомнения, но я думаю, что в своём весе я конкурентоспособен на самом высоком уровне», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.
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