Евгений Тищенко рассказал, какой грядущий турнир в боксе станет лучшим за столетие

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко высказал мнение, что потенциальный турнир в супертяжёлом дивизионе с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера стал бы лучшим за столетие.
«Думаю, что Фьюри и Усик договорятся по финансовым условиям и проведут бой, тем более что шейхи готовы хорошо заплатить. Как сложится поединок – трудно предсказать. Наверное, склоняюсь к Фьюри. Он больше в габаритах, уверенно выступает на высочайшем уровне. Но и Усика нельзя недооценивать. Он скоростной, техничный, хорошо пользуется своими данными. В бою с Джошуа мало кто в него верил, а Александр дважды его победил, причём уверенно.
Джошуа — Уайлдер? Вот это очень конкурентный и интересный бой будет. Причём читал, что хотят организовать эти два боя в одном шоу. Если это произойдёт, то мы увидим лучший турнир столетия: все сильнейшие супертяжи встретятся в одном шоу», – сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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