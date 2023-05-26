Евгений Тищенко рассказал, какой грядущий турнир в боксе станет лучшим за столетие

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко высказал мнение, что потенциальный турнир в супертяжёлом дивизионе с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера стал бы лучшим за столетие.

«Думаю, что Фьюри и Усик договорятся по финансовым условиям и проведут бой, тем более что шейхи готовы хорошо заплатить. Как сложится поединок – трудно предсказать. Наверное, склоняюсь к Фьюри. Он больше в габаритах, уверенно выступает на высочайшем уровне. Но и Усика нельзя недооценивать. Он скоростной, техничный, хорошо пользуется своими данными. В бою с Джошуа мало кто в него верил, а Александр дважды его победил, причём уверенно.

Джошуа — Уайлдер? Вот это очень конкурентный и интересный бой будет. Причём читал, что хотят организовать эти два боя в одном шоу. Если это произойдёт, то мы увидим лучший турнир столетия: все сильнейшие супертяжи встретятся в одном шоу», – сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: