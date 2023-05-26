Сауль Альварес назвал приоритетного соперника для следующего боя

Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что бой с российским непобеждённым боксёром Дмитрием Биволом является для него приоритетным вариантом на данный момент.

«Дмитрий — мой первый выбор, но, если трудности будут слишком большими, буду искать другие варианты», — приводит слова Альвареса Marca.

Напомним, первый бой между Биволом и Альваресом состоялся в начале мая прошлого года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

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