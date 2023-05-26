Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор ответил Альваресу, заявившему, что победит его одной рукой

Макгрегор ответил Альваресу, заявившему, что победит его одной рукой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где ответил на недавние слова известного мексиканского боксёра, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Мексиканец ранее заявил, что победит Макгрегора одной рукой.

«Канело, ты, маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебя вообще без рук. Запомни это», — написал Макгрегор, но позже удалил это сообщение.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:

Материалы по теме
Лезет в кула́чку, а сам боится получать по лицу. Конор снова блефует
Лезет в кула́чку, а сам боится получать по лицу. Конор снова блефует
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023