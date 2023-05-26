Волков высказался о предстоящем бое между Александром Емельяненко и Ершовым

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков поделился мнением о предстоящем поединке между известным бойцом ММА Александром Емельяненко и видеоблогером Евгением Ершовым. Противостояние состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Особенно Волков обратил внимание на форму Александра перед боем.
«Это стиль пьяного мастера, может быть. Сложно сказать. Он взрослый человек, и у него есть какое-то окружение, которое, может быть, лучше знает ситуацию изнутри. Может быть, это такой прикол и он притворяется, а на бой выйдет свежим, подтянутым и сильным. На самом деле у него там младший брат, семья, его друзья. Он сам имеет голову на плечах, чтобы такие решения принимать.
Мне такие поединки не особо интересны. Скорее всего, я и смотреть его не буду – ни в прямом эфире, ни в записи. Наверняка я узнаю, как он закончился, что произошло, но целиком смотреть его я буду вряд ли. Кто выиграет — тоже не знаю, потому что не имею представления, кто такой Ершов. Не видел поединков и вообще его не знаю», – сказал Волков на канале MMA Series в YouTube.
Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»:
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