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Сауль Альварес прояснил позицию по готовности провести бой с Логаном Полом

Сауль Альварес прояснил позицию по готовности провести бой с Логаном Полом
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Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес признался, что в настоящий момент не думает о потенциальном поединке с видеоблогером Логаном Полом, а сосредоточен на боях с другими соперниками.

«Сейчас у меня на примете есть другие соперники», — приводит слова Альвареса Marca.

На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 — нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.

В настоящий момент Логану Полу 28 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE. У Логана есть младший брат Джейк, который также выступает в боксе и ММА. В начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

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