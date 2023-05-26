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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

К UFC Макгрегор присоединился в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:

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