58-летний экс-чемпион UFC подписал контракт на бой по правилам бокса
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Бывший чемпион UFC, легендарный боец Марк Коулман подписал контракт с промоушеном Celebrity Boxing, в рамках которого проведёт боксёрский поединок. Об этом информирует пресс-служба лиги.
Бой должен состояться 14 октября этого года. Соперник Коулмана пока не называется. Поединок будет состоять из трёх раундов по две минуты.
Коулман — первый чемпион в истории UFC в тяжёлом весе. Это звание он завоевал в 1997 году, когда досрочно победил Дэна Северна. Позже он выступал в лиге PRIDE, победив в финале Гран-при Игоря Вовчанчина.
За годы профессиональной карьеры Коулман бился с такими бойцами, как Фёдор Емельяненко, Мирко «Кро Коп» Филипович, Маурисиу Руа, Рэнди Кутюр и другими легендами единоборств. Сейчас Марку 58 лет.
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