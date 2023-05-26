В UFC заявили, что выпустят документальный фильм и комедию с Адамом Сэндлером
Поделиться
Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что организация планирует выпустить в конце года документальный фильм, а также комедию с известным актёром и комиком Адамом Сэндлером в главной роли.
«Нелегко просто взять и снять документальный фильм. Мы сейчас заключаем сделку, в рамках которой снимем документальный фильм о том, что происходит за кулисами в UFC. Он выйдет в конце года. В нём вы увидите всё, что происходит внутри. Кроме того, мы работаем над комедией с Адамом Сэндлером о работе в офисе UFC», — сказал Уайт в подкасте The Pat McAfee Show.
Не уточняется, будет ли это полнометражный фильм или сериал, но при этом Адам Сэндлер будет также писать сценарий.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2023
-
19:29
-
18:54
-
18:15
-
17:50
-
17:20
-
16:25
-
15:54
-
15:10
-
14:31
-
13:56
-
13:39
-
12:54
-
12:38
-
11:53
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:50
-
09:19
-
02:49
- 25 мая 2023
-
23:25
-
22:57
-
21:51
-
20:56
-
20:39
-
19:36
-
19:25
-
18:56
-
18:16
-
17:42
-
17:28
-
17:25
Партнерский контент