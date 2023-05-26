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В UFC заявили, что выпустят документальный фильм и комедию с Адамом Сэндлером

В UFC заявили, что выпустят документальный фильм и комедию с Адамом Сэндлером
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что организация планирует выпустить в конце года документальный фильм, а также комедию с известным актёром и комиком Адамом Сэндлером в главной роли.

«Нелегко просто взять и снять документальный фильм. Мы сейчас заключаем сделку, в рамках которой снимем документальный фильм о том, что происходит за кулисами в UFC. Он выйдет в конце года. В нём вы увидите всё, что происходит внутри. Кроме того, мы работаем над комедией с Адамом Сэндлером о работе в офисе UFC», — сказал Уайт в подкасте The Pat McAfee Show.

Не уточняется, будет ли это полнометражный фильм или сериал, но при этом Адам Сэндлер будет также писать сценарий.

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