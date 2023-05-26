«Икона бокса». Алекс Перейра показал фото с Тайсоном Фьюри
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра выложил пост в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографией с британским непобеждённым боксёром Тайсоном Фьюри.
«Икона бокса», — подписал фото Перейра.
Фото: Социальные сети Алекса Перейры
Алекс Перейра в своём последнем поединке проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил чемпионский титул в среднем весе. После этого бразилец объявил о переходе в полутяжёлый вес, где дебютирует боем с Яном Блаховичем в конце июля.
Тайсон Фьюри — действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC. В последнем поединке британец выиграл техническим нокаутом у Дерека Чисоры. Весной у Фьюри сорвался бой с украинцем Александром Усиком.
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