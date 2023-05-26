Ян Блахович сделал прогноз на потенциальный поединок Хилла и Прохазки

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович высказался о потенциальном титульном поединке между Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.

«Иржи выиграет, я уверен в этом. Потому что он лучше как боец. Странный боец и со странным стилем, но это работает хорошо. Я хочу стать тем парнем, который остановит его», — сказал Блахович в шоу The MMA Hour.

Ранее сообщалось, что бой Джамала Хилла и Иржи Прохазки мог пройти в августе на турнире UFC 292, однако чешский боец заявил, что не готов вернуться в октагон летом и продолжает восстанавливаться от травмы плеча.

В активе Джамала Хилла 12 побед в 13 поединках в ММА, Иржи Прохазка выиграл 29 боёв из 33 в профессиональных смешанных единоборствах.