Сехудо заявил о готовности страховать титульный бой между Стерлингом и Шоном О’Мэлли
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил о желании страховать титульный поединок между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
Бой состоится в рамках главного события турнира UFC 292, который пройдёт 19 августа в Бостоне.
«Дана, я готов сразиться с Шоном О’Мэлли на UFC 292, если Стерлинг продолжит играть в эти непонятные игры. А если Алджо всё-таки решится выйти на бой, я готов их подстраховать. Мне нужно моё золото», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в начале мая Сехудо провёл поединок с Алджамейном Стерлингом и уступил ему раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, в третий раз подряд защитил титул чемпиона.
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