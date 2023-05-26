Сехудо заявил о готовности страховать титульный бой между Стерлингом и Шоном О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил о желании страховать титульный поединок между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

Бой состоится в рамках главного события турнира UFC 292, который пройдёт 19 августа в Бостоне.

«Дана, я готов сразиться с Шоном О’Мэлли на UFC 292, если Стерлинг продолжит играть в эти непонятные игры. А если Алджо всё-таки решится выйти на бой, я готов их подстраховать. Мне нужно моё золото», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в начале мая Сехудо провёл поединок с Алджамейном Стерлингом и уступил ему раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, в третий раз подряд защитил титул чемпиона.