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Дю Плесси: бой с Уиттакером — не самый умный ход, но я здесь не чтобы быть умным

Дю Плесси: бой с Уиттакером — не самый умный ход, но я здесь не чтобы быть умным
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Южноафриканский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга среднего веса UFC Дрикус Дю Плесси прокомментировал предстоящий поединок с австралийцем Робертом Уиттакером, который пройдёт на UFC 290.

В организации сообщили, что бой Уиттакера и Дю Плесси станет претендентским. Победитель поединка встретится с чемпионом Исраэлем Адесаньей.

«Многие люди утверждают, что драться с Уиттакером — не лучшая идея. И я согласен. Это не самый умный ход, но я здесь не для того, чтобы быть умным. Хотел бы быть умным, остался бы в школе, носил бы костюм, сидел в офисе. Я выбрал другую жизнь, путь воина. Не хочу получать бой за титул благодаря шумихе и хайпу, я хочу заслужить шанс. Я не хотел, чтобы мне просто вручали пояс, поэтому и хотел подраться с Уиттакером», — приводит слова Дю Плесси MMAJunkie.

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