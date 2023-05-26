Сехудо: откуда у PFL столько денег на Нганну?
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал переход экс-обладателя титула промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в PFL.
«Мне интересно, откуда у PFL столько денег? Они подписали Джейка Пола, забрали себе Нганну, выдают миллион за турнир. Говорят, что Кайла Харрисон зарабатывает безумные деньги, может быть, больше Ронды Роузи. Возможно, в будущем мы увидим коллаборации вроде PFL против UFC или Bellator против UFC. Есть много вопросов по этому поводу», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
Ранее Фрэнсис Нганну объявил о подписании соглашения с PFL и сообщил, что начнёт выступать в промоушене в следующем году.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:45
-
23:07
-
22:51
-
22:34
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
20:04
-
19:29
-
18:54
-
18:15
-
17:50
-
17:20
-
16:25
-
15:54
-
15:10
-
14:31
-
13:56
-
13:39
-
12:54
-
12:38
-
11:53
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:50
-
09:19
-
02:49
- 25 мая 2023
-
23:25
-
22:57
Партнерский контент