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Сехудо: откуда у PFL столько денег на Нганну?

Сехудо: откуда у PFL столько денег на Нганну?
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал переход экс-обладателя титула промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Мне интересно, откуда у PFL столько денег? Они подписали Джейка Пола, забрали себе Нганну, выдают миллион за турнир. Говорят, что Кайла Харрисон зарабатывает безумные деньги, может быть, больше Ронды Роузи. Возможно, в будущем мы увидим коллаборации вроде PFL против UFC или Bellator против UFC. Есть много вопросов по этому поводу», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Фрэнсис Нганну объявил о подписании соглашения с PFL и сообщил, что начнёт выступать в промоушене в следующем году.

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