Легендарный рефери UFC объяснил, как Гэтжи может выиграть у Порье

Известный в прошлом судья UFC Джон Маккарти поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Джастином Гэтжи и Дастином Порье.

Бой возглавит турнир UFC 291, который пройдёт 29 июля. На кону будет стоять пояс BMF.

«Думаю, Гэтжи сделает выводы из первого боя. У Джастина быстрые удары ногами, и Порье понимает, что в этот раз Гэтжи не будет съедать каждый его удар, как в первом их поединке. Думаю, Гэтжи начнёт действовать по-другому, тогда из-за пропущенных ударов на нём сказывался урон. Если Гэтжи будет драться, как в последнем поединке с Физиевым, то сможет победить любого соперника. Там он дрался с головой», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Первый бой, который прошёл в 2018 году, завершился победой Порье техническим нокаутом.