Сергей Ковалёв приезжал поддержать Ломаченко в поединке с Хейни

Трёхкратный чемпион мира, бывший член рейтинга pound-for-pound россиянин Сергей Ковалёв поддержал украинского боксёра, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в титульном поединке с Девином Хейни.
Бойцы тепло поприветствовали друг друга по окончании поединка и обнялись в подтрибунном помещении.
Ломаченко и Ковалёв
Ломаченко и Ковалёв
Напомним, поединок за титул чемпиона мира в лёгкой весовой категории между непобеждённым американцем Девином Хейни и Василием Ломаченко прошёл все 12 раундов и завершился победой действующего чемпиона единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113. Стоит отметить, что данное решение вызвало много споров, и команда Ломаченко даже подала протест на результат поединка.
Для украинского боксёра это поражение стало третьим в профессиональной карьере.
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:45
-
23:07
-
22:51
-
22:34
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
20:04
-
19:29
-
18:54
-
18:15
-
17:50
-
17:20
-
16:25
-
15:54
-
15:10
-
14:31
-
13:56
-
13:39
-
12:54
-
12:38
-
11:53
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:50
-
09:19
-
02:49
- 25 мая 2023
-
23:25
-
22:57