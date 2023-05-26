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Сергей Ковалёв приезжал поддержать Ломаченко в поединке с Хейни

Трёхкратный чемпион мира, бывший член рейтинга pound-for-pound россиянин Сергей Ковалёв поддержал украинского боксёра, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в титульном поединке с Девином Хейни.

Бойцы тепло поприветствовали друг друга по окончании поединка и обнялись в подтрибунном помещении.

Ломаченко и Ковалёв

Ломаченко и Ковалёв

Напомним, поединок за титул чемпиона мира в лёгкой весовой категории между непобеждённым американцем Девином Хейни и Василием Ломаченко прошёл все 12 раундов и завершился победой действующего чемпиона единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113. Стоит отметить, что данное решение вызвало много споров, и команда Ломаченко даже подала протест на результат поединка.

Для украинского боксёра это поражение стало третьим в профессиональной карьере.