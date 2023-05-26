Боб Арум: мы ещё увидим Ломаченко в деле, он далёк от завершения карьеры

Боб Арум, глава компании Top Rank, промоутер украинского боксёра, бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко заверил, что его подопечный не собирается завершать выступления.
«Безусловно, мы ещё увидим Ломаченко в деле. Мы сотрудничаем с ним с его первого боя. Мало того, что я восхищаюсь им как боксёром, мы ещё и сдружились с ним и его отцом. Это очень приятные люди. Лома далёк от завершения карьеры. Думаю, большинство увидели, что он победил Хейни. Но, в конце концов, значение имеют только записки судей. А они отдали победу Хейни. Увидел ли я победу Девина? Нет, я этого не увидел», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Бой Ломаченко и Хейни прошёл в ночь на 21 мая и завершился победой американца единогласным решением судей.
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