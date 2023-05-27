Алексей Олейник проиграл Томпсону нокаутом на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

В ночь на 27 мая в Москве проходит очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках соглавного события соревнований выступил российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, ранее выступавший в UFC.

Соперником россиянина стал британский боец ММА Оли Томпсон. Поединок завершился победой британца нокаутом в первом раунде.

Сейчас Олейнику 45 лет. В общей сложности в его активе 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений. Ещё один поединок с участием Олейника завершился вничью.

Напомним, в рамках главного события турнира выступит российский боец Александр Емельяненко, соперником которого станет блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов.