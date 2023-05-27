Емельяненко сообщил, когда проведёт свой следующий бой

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, когда собирается вновь вернуться в клетку, и сообщил, что хотел снова подраться с Евгением Ершовым.

«Следующий бой проведу в августе. Я бы подрался ещё раз с Ершовым. Поединок по правилам бокса в накладках MMA», — сказал Емельяненко после боя.

Промоутер Владимир Хрюнов ответил: «Я за».

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 29 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью.