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Емельяненко сообщил, когда проведёт свой следующий бой

Емельяненко сообщил, когда проведёт свой следующий бой
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, когда собирается вновь вернуться в клетку, и сообщил, что хотел снова подраться с Евгением Ершовым.

«Следующий бой проведу в августе. Я бы подрался ещё раз с Ершовым. Поединок по правилам бокса в накладках MMA», — сказал Емельяненко после боя.

Промоутер Владимир Хрюнов ответил: «Я за».

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 29 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью.

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