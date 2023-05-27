«Я не поддавался». Блогер Ершов — о скандальном поражении в бою с Емельяненко

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов прокомментировал поединок с Александром Емельяненко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Скандальный бой вызвал буйную реакцию в соцсетях и завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде после того, как Ершов повалил соперника.

«Я не поддавался. Опыт, кимура. Я в борьбе ноль – это правда. Зачем в борьбу пошёл? Не хотел бить в голову. Это как кумира своего матом крыть. Это бои, и я всё понимаю, но вот сами выйдите и встаньте. Не будут другие чувства переполнять? Ты здоровый парень, тебе 24 года. И чего я докажу, если буду кидаться, лупиться? У меня была задача провести поединок, праздник спорта для зрителей. Это не профессиональный поединок, он не идёт в рэках. Это выставочный, красивый показательный бой, и я считаю, что мы справились», — сказал Ершов журналистам после боя.

В активе Евгения Ершова 11 поединков в ММА, в которых он потерпел пять поражений.