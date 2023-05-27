Лучшие моменты боя Александр Емельяненко — Евгений Ершов

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил блогера и представителя поп-ММА Евгения Ершова в Москве на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Скандальный бой вызвал буйную реакцию в соцсетях и завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде после того, как Ершов повалил соперника.

Александр Емельяненко в общей сложности в смешанных единоборствах одержал 29 побед, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем бою он уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей. По словам Емельяненко, следующий поединок он собирается провести в августе.

В активе Евгения Ершова 11 поединков в ММА, в которых он потерпел пять поражений.