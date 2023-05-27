Рэнди Кутюр: из-за Нганну многие тяжеловесы захотят протестировать рынок свободных агентов

Легенда ММА, член Зала славы UFC Рэнди Кутюр прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL.
«Дело не в деньгах. В UFC ему предлагали хороший контракт, очень большие для нашего вида спорта деньги. Но Нганну интересовало кое-что другое.
В PFL ему дали право голоса, должность в руководстве. Он возглавит PFL Africa и будет работать на родном континенте.
Я думаю, что эта история вдохновит многих бойцов тяжёлого веса. Если у кого-то в ближайшем будущем подойдёт к концу контракт – есть смысл протестировать рынок свободных агентов», – приводит слова Кутюра MMA Fighting.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов
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