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Емельяненко одолел Ершова, Мбаппе останется в «ПСЖ». Главное к утру

Россиянин Александр Емельяненко одолел блогера Евгения Ершова, французский нападающий Килиан Мбаппе получит € 90 млн в качестве бонуса, если останется в «ПСЖ», боец смешанных единоборств Александр Олейник проиграл нокаутом британцу Оли Томпсону. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Емельяненко победил Ершова болевым приёмом во втором раунде.

2. Мбаппе получит от «ПСЖ» € 90 млн, если летом не покинет клуб. Игрок намерен остаться.

3. Алексей Олейник проиграл Томпсону нокаутом на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

4. УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на один или несколько лет.

5. Емельяненко сообщил, когда проведёт свой следующий бой.

6. «Торонто» не собирается обменивать Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера.

7. Мирра Андреева сыграет с Элисон Риске в основной сетке «Ролан Гаррос».

8. Винисиус выступит в Высшем суде Валенсии по делу о расизме с тремя обвиняемыми.

9. Свитолина одолела Бюрель и сыграет с Блинковой за титул турнира в Страсбурге.

10. Фетисов: для меня нет ЧМ. Преступление — показывать его в России и обсуждать итоги