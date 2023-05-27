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Евгений Ершов подарил победу Александру Емельяненко?

Евгений Ершов подарил победу Александру Емельяненко?
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26 мая в Москве прошёл очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с представителем поп-ММА Евгением Ершовым.

Бой завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде. Однако в первой двухминутке был спорный момент, когда Александр прижался к сетке и присел. Рефери остановил поединок и не стал отсчитывать нокдаун, вернув бойцов в середину клетки.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос по поводу поединка Евгения Ершова и Александра Емельяненко.

Стоит отметить, что после боя Ершов отрицал, что поддавался сопернику, а решение пойти в борьбу во втором раунде объяснил тем, что не хотел бить Емельяненко в голову.

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