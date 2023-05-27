Хрюнов: в бою Емельяненко с Ершовым не было сценария

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал результат поединка между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым и заверил, что в бою не было сценария.
«Бой был выставочный. Был ли сценарий? Нет, нет, сценария не было. Изменена была спортивная формула боя – три раунда по две минуты. Это действительно получается выставочный бой, потому что в официальных правилах такой формулы нет. И мы приняли это решение, потому что вы видели, что у Саши была повязка на плече. Действительно, эта связка у него не работала. Мы просто сделали снимок, и это был тот самый врач, который Сашу не допускал, потому что он не мог работать этой рукой», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.
Бой Емельяненко и Ершова прошёл на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился победой Александра болевым приёмом во втором раунде.
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