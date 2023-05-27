Хрюнов вручал Емельяненко кубок победителя, Олейник приходил в себя после нокаута. Фото

В ночь на 27 мая в Москве прошёл очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В рамках главного события соревнований выступил известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Его соперником стал блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов. Поединок завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде.

На этом же турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ММА дебютировал Иван Емельяненко, младший брат Александра, и выиграл единогласным решением у Алексея Леденёва.

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов прокомментировал поединок с Александром Емельяненко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Скандальный бой вызвал бурную реакцию в соцсетях и завершился победой Емельяненко болевым приёмом во втором раунде после того, как Ершов повалил соперника.

«Я не поддавался. Опыт, кимура. Я в борьбе ноль – это правда. Зачем в борьбу пошёл? Не хотел бить в голову. Это как кумира своего матом крыть. Это бои, и я всё понимаю, но вот сами выйдите и встаньте. Не будут другие чувства переполнять? Ты здоровый парень, тебе 24 года. И чего я докажу, если буду кидаться, лупиться? У меня была задача провести поединок, праздник спорта для зрителей. Это не профессиональный поединок, он не идёт в рэках. Это выставочный, красивый показательный бой, и я считаю, что мы справились», — сказал Ершов журналистам после боя.