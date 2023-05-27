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«Мастерство не пропьёшь». Промоутер Хрюнов отреагировал на победу Александра Емельяненко

«Мастерство не пропьёшь». Промоутер Хрюнов отреагировал на победу Александра Емельяненко
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о победе бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко над представителем поп-ММА Евгением Ершовым.

«Честно, мастерство не пропьёшь. Он меня удивил, потому что выполнил очень сложный с технической точки зрения приём. Не каждому дано даже подумать, что это возможно», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приёмом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью.

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