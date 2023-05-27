Промоутер Хрюнов рассказал, когда и с кем Иван Емельяненко проведёт следующий поединок

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Иван Емельяненко планирует вновь выйти на поединок в августе, а его соперником может стать британец Оли Томпсон.

«Он займёт достойное место в MMA. Следующий бой запланирован в августе. Предварительным соперником станет Оли Томпсон. Пока планируем вновь, чтобы Саша и Иван подрались в одном карде», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве 26 мая, Иван Емельяненко дебютировал в ММА и выиграл единогласным решением судей у Алексея Леденёва.

Оли Томпсон, в свою очередь, тоже выступил на этом турнире и выиграл нокаутом в первом раунде у экс-бойца UFC Алексея Олейника.