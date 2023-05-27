Шара Буллет дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, дебютирует в UFC в октябре в Абу-Даби. Об этом сообщил тренер бойца Гор Азизян.

«Когда бой? В октябре, в Абу-Даби. Не могу сказать имя соперника, но это будет топовый боец. Шара скоро станет чемпионом UFC. Я говорил это ещё четыре года назад и сейчас тоже говорю. Сейчас уже все об этом говорят — Шара будет чемпионом», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, Шара Буллет подписал контракт с UFC в декабре прошлого года. Боец будет выступать в средней весовой категории.

Изначально ожидалось, что Магомедов проведёт первый бой в организации в августе, о чём и сообщал сам боец.

Всего в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 11 боёв, не потерпев в них ни одного поражения.