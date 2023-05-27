Волкановски: мне не интересен бой с Холлоуэем

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион полулёгкого дивизиона UFC Алекс Волкановски заявил, что ему не интересен очередной бой с Максом Холлоуэем.

«Это был бы трудный бой для продажи. Я трижды его победил, а что если он выиграет четвёртый бой? Тогда нам нужно будет провести ещё два боя? Очевидно, что с ним я драться не буду. Я уже доказал, что выиграл у Макса. Конечно, никогда нельзя говорить никогда, но, как я и сказал, мне нужны те бои, которые меня заинтересуют. На данный момент мне не интересен четвёртый бой с Максом Холлоуэем», — сказал Волкановски в подкасте The MMA Fan Podcast.

Волкановски трижды встречался с Холлоуэем и трижды одержал победу — дважды единогласным решением судей, ещё один раз Алекс выиграл раздельным решением.