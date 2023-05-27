Тренер О’Мэлли: Шон смог потрясти Петра Яна, а Стерлинга точно отправит спать
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Тим Уэлч, тренер американского бойца смешанных единоборств, второго номера рейтинга легчайшего веса UFC Шона О’Мэлли, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Алджамейном Стерлингом.
«У Шона отличная реакция. Если допустишь ошибку в ударной технике, то О’Мэлли ею воспользуется. Посмотрите на Петра Яна: он был осторожен, высоко держал руки и защищался, но Шон всё равно нашёл подбородок и потряс его. Так что Стерлинга он, думаю, изобьёт и отправит спать», — сказал Уэлч в шоу The MMA Hour.
Титульный поединок Шона О’Мэлли и Алджамейна Стерлинга возглавит турнир UFC 292, который пройдёт в Бостоне 19 августа.
Бой О’Мэлли с Петром Яном состоялся в октябре прошлого года. Американец одержал победу раздельным решением судей.
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