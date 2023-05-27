Бывший муж Маккензи Дерн: я не избивал жену, она вообще-то боец ММА
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Бывший муж бразильской девушки-бойца Маккензи Дерн Уэсли Сантос отреагировал на обвинения со стороны экс-супруги в физическом насилии.
Дерн рассказала о разводе с мужем в шоу The MMA Hour и пожаловалась, что Сантос периодически её бил.
«Я не буду ничего комментировать. Слова Маккензи — ложь и провокация. Я никогда не нападал на жену, она вообще-то боец ММА. Я бы и не попытался её избить, потому что у меня не было бы ни единого шанса против неё», — написал Сантос на своей странице в социальных сетях.
Маккензи Дерн в последнем поединке выиграла единогласным решением судей у Анджелы Хилл. Всего у бразильянки, которая располагается на седьмом месте в рейтинге женского минимального веса UFC, 13 побед в 16 поединках.
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