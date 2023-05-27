Люк Кэмпбелл: 3-4 года назад Ломаченко легко бы побил Хейни

Олимпийский чемпион и претендент на мировой титул в профессионалах, британец Люк Кэмпбелл, ранее встречавшийся в ринге с украинцем Василием Ломаченко, прокомментировал результат его поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) с американцем Девином Хейни.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Поединок со мной был другим, мы оба левши. Я смотрел бой Ломаченко с Хейни и думал о том, что Василий уже не тот, кем он был 3-4 года назад. Тогда для него этот поединок стал бы прогулкой. Хейни доставил ему немало проблем, но Лома всё равно победил», – сказал Кэмпбелл в интервью YouTube-каналу Boxing News.