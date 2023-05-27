Фьюри отреагировал на слова Уайлдера о том, что Усик избегает боя с ним

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слова бывшего соперника и чемпиона мира, американца Деонтея Уайлдера, заявившего, что украинец Александр Усик избегает поединка с ним.

«Усик – девчонка, и я уже говорил вам об этом, ребята. Он убежал от 29 апреля и выдумал миллион оправданий», – написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о поединке в конце апреля, однако команды не смогли согласовать финансовые условия, после чего в WBA назначили для Усика обязательного претендента – британца Даниэля Дюбуа. Ожидается, что поединок состоится летом.

Ранее стало известно, что команда Усика выиграла промоутерские торги за право организации боя с Дюбуа.