Фьюри отреагировал на слова Уайлдера о том, что Усик избегает боя с ним
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Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слова бывшего соперника и чемпиона мира, американца Деонтея Уайлдера, заявившего, что украинец Александр Усик избегает поединка с ним.
«Усик – девчонка, и я уже говорил вам об этом, ребята. Он убежал от 29 апреля и выдумал миллион оправданий», – написал Фьюри в социальных сетях.
Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о поединке в конце апреля, однако команды не смогли согласовать финансовые условия, после чего в WBA назначили для Усика обязательного претендента – британца Даниэля Дюбуа. Ожидается, что поединок состоится летом.
Ранее стало известно, что команда Усика выиграла промоутерские торги за право организации боя с Дюбуа.
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