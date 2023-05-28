Майкл Чендлер показал актуальную форму перед боем с Макгрегором

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Майкл Чендлер продолжает поддерживать себя в форме в преддверии подготовки к поединку со звёздным ирландцем Конором Макгрегором, который, как ожидается, состоится во второй половине года.

«Вот как меня распирает, когда вы говорите, что болеете за команду Чендлера на TUF», – написал Чендлер, опубликовав фото с тренировки.

Майклу Чендлеру 36 лет. Американец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе. Дебютный поединок в UFC провёл в январе 2021 года. В ноябре на UFC 281 Чендлер проиграл удушающим приёмом в третьем раунде звёздному соотечественнику Дастину Порье.

Ранее член Зала славы UFC Юрайя Фейбер предсказал исход боя Макгрегор — Чендлер.