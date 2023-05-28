Майкл Чендлер показал актуальную форму перед боем с Макгрегором
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Майкл Чендлер продолжает поддерживать себя в форме в преддверии подготовки к поединку со звёздным ирландцем Конором Макгрегором, который, как ожидается, состоится во второй половине года.
«Вот как меня распирает, когда вы говорите, что болеете за команду Чендлера на TUF», – написал Чендлер, опубликовав фото с тренировки.
Майклу Чендлеру 36 лет. Американец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе. Дебютный поединок в UFC провёл в январе 2021 года. В ноябре на UFC 281 Чендлер проиграл удушающим приёмом в третьем раунде звёздному соотечественнику Дастину Порье.
Ранее член Зала славы UFC Юрайя Фейбер предсказал исход боя Макгрегор — Чендлер.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
00:09
- 27 мая 2023
-
23:04
-
22:00
-
21:13
-
19:23
-
17:41
-
16:51
-
15:16
-
14:22
-
13:29
-
12:27
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
08:04
-
05:51
-
02:48
-
01:44
-
01:17
-
00:52
-
00:45
-
00:37
-
00:28
-
00:08
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:45
-
23:07
-
22:51
Партнерский контент