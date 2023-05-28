Непобеждённый чемпион мира в двух дивизионах заявил о желании сразиться с Ломаченко

Чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) заявил, что готов сразиться со звёздным украинцем Василием Ломаченко уже в следующем поединке, несмотря на поражение последнего от Девина Хейни в конце мая.

«Надеюсь, у меня получился сразиться с Ломаченко в следующий раз, с ним ещё не покончено. Его определённо не нужно списывать. И я не хотел бы ждать этого ещё один год.

Ему исполнилось 36 или 37 лет. Хотя я не знаю сколько… Через год он уже будет стар. И я бы предпочёл не встречаться с ним в таком случае. Хотелось бы сразиться с ним сразу же после того, как он подрался с Девином», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее экс-чемпион мира Поли Малиньяджи посоветовал Ломаченко завершить карьеру.