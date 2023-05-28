Александр Гвоздик поднялся на пятое место в рейтинге WBC в полутяжёлом весе

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик вошёл в обновлённый рейтинг бойцов по версии Всемирного бойцовского совета (WBC) и располагается в нём на пятой строчке.

На данный момент украинец уступает Калугу Смиту, Джошуа Буатси, Дэну Азизу и Энтони Ярду. Обладателем пояса WBC в данной весовой категории является россиянин Артур Бетербиев, который в 2019 году нанёс Гвоздику единственное поражение в профессиональной карьере.

Александр Гвоздик в своём последнем поединке выиграл у латвийца Ричарда Болотника техническим нокаутом в шестом раунде. Всего у Гвоздика 19 побед, 15 из которых досрочные, и одно поражение на профессиональном ринге.

Ранее Гвоздик выражал заинтересованность в реванше с Артуром Бетербиевым и желании получить бой с другим россиянином Дмитрием Биволом.