Александр Гвоздик поднялся на пятое место в рейтинге WBC в полутяжёлом весе

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик вошёл в обновлённый рейтинг бойцов по версии Всемирного бойцовского совета (WBC) и располагается в нём на пятой строчке.
На данный момент украинец уступает Калугу Смиту, Джошуа Буатси, Дэну Азизу и Энтони Ярду. Обладателем пояса WBC в данной весовой категории является россиянин Артур Бетербиев, который в 2019 году нанёс Гвоздику единственное поражение в профессиональной карьере.
Александр Гвоздик в своём последнем поединке выиграл у латвийца Ричарда Болотника техническим нокаутом в шестом раунде. Всего у Гвоздика 19 побед, 15 из которых досрочные, и одно поражение на профессиональном ринге.
Ранее Гвоздик выражал заинтересованность в реванше с Артуром Бетербиевым и желании получить бой с другим россиянином Дмитрием Биволом.
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