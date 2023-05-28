Стерлинг: О’Мэлли считает себя новым Макгрегором, но это не так

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о своём будущем сопернике Шоне О’Мэлли и выразил мнение, что американец переоценивает себя.
«Мы ещё не видели этого волшебного нокаута от подражателя Макгрегора, чтобы у него была такая же траектория карьеры, как у Конора. У людей нет волшебной формулы, чтобы стать такими же. Шон О’Мэлли считает себя новым Макгрегором, но это не так», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.
Бой Стерлинга и О’Мэлли возглавит турнир UFC 292, который пройдёт в Бостоне 19 августа.
В начале мая Стерлинг выиграл у Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Шон О’Мэлли в последнем бою в октябре прошлого года выиграл раздельным решением у россиянина Петра Яна.
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