Стерлинг: О’Мэлли считает себя новым Макгрегором, но это не так

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о своём будущем сопернике Шоне О’Мэлли и выразил мнение, что американец переоценивает себя.

«Мы ещё не видели этого волшебного нокаута от подражателя Макгрегора, чтобы у него была такая же траектория карьеры, как у Конора. У людей нет волшебной формулы, чтобы стать такими же. Шон О’Мэлли считает себя новым Макгрегором, но это не так», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

Бой Стерлинга и О’Мэлли возглавит турнир UFC 292, который пройдёт в Бостоне 19 августа.

В начале мая Стерлинг выиграл у Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Шон О’Мэлли в последнем бою в октябре прошлого года выиграл раздельным решением у россиянина Петра Яна.