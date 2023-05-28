Шара Буллет: если приходил с синяком, то родители могли выгнать из дома

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал о том, что родители очень жёстко относились к травмам, полученным ти в драках.

«Мама и отец были очень принципиальными. Если я приходил домой с синяком, то они мне говорили: «Неужели ты проиграл? Ты нас опозорил. Иди и не приходи, пока не побьёшь его». Могли выгнать меня из дома, а я пытался им доказать, что я не проиграл, а просто пропустил один удар», — приводит слова Магомедова твиттер-аккаунт ARENA.

Шара Буллет в декабре прошлого года подписал контракт с UFC. Тренер бойца не так давно сообщил, что его подопечный дебютирует в промоушене в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Всего в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 11 боёв, не потерпев в них ни одного поражения.