«За чистый спорт». Ислама Махачева посетили допинг-офицеры USADA

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о визите допинг—офицеров USADA.

Махачев выложил фотографию в социальных сетях и подписал: «За чистый спорт».

Фото: Социальные сети Ислама Махачева

Ислам Махачев свой последний поединок провёл в феврале этого года на турнире UFC 284, где провёл первую защиту титула чемпиона в бою с австралийцем Алексом Волкановски. Махачев выиграл единогласным решением судей.

В октябре прошлого Махачев выиграл удушающим приёмом у бразильца Чарльза Оливейры и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Всего в активе российского бойца 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.