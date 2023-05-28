«За чистый спорт». Ислама Махачева посетили допинг-офицеры USADA
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о визите допинг—офицеров USADA.
Махачев выложил фотографию в социальных сетях и подписал: «За чистый спорт».
Фото: Социальные сети Ислама Махачева
Ислам Махачев свой последний поединок провёл в феврале этого года на турнире UFC 284, где провёл первую защиту титула чемпиона в бою с австралийцем Алексом Волкановски. Махачев выиграл единогласным решением судей.
В октябре прошлого Махачев выиграл удушающим приёмом у бразильца Чарльза Оливейры и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Всего в активе российского бойца 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
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