«Он сбежал». Эдвардс выразил разочарование тем, что так и не провёл бой с Масвидалем

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс признался, что хотел провести бой с Хорхе Масвидалем и сожалеет, что этого так и не случилось.
«Этот бой мог произойти сразу после поединка с Беном Аскреном, но по какой-то причине они этого не захотели. На UFC 287 Масвидаль показал свой возраст. Он был медленным, его хватило лишь на равно и Гилберт Бёрнс был просто лучше.
Масвидаль сбежал. Это бой, которого ждал не только я, но и фанаты. Либо Хорхе отказался, либо в UFC решили не делать этот бой. Независимо от формы Хорхе, я бы справился с ним. Он просто не на таком же техническом уровне. Я хотел просто избить его, но, к сожалению, у меня не будет такого шанса в октагоне», — приводит слова Эдвардса MMA Fighting.
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