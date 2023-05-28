Сестра Шавката Рахмонова обратилась к президенту UFC после победы на Naiza FC
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Казахстанская девушка-боец в легчайшем весе Сора Рахмонова, сестра непобеждённого бойца UFC Шавката Рахмонова, обратилась к президенту американского промоушена Дане Уайту.
В пятницу Сора Рахмонова досрочно выиграла у россиянки Валерии Карягиной на турнире Naiza FC 51 в Алма-Ате и намекнула на желание попасть в UFC.
«UFC, Дана Уайт», — написала 24-летняя спортсменка в социальных сетях.
«Скоро в UFC», — поддержал желание сестры Шавкат Рахмонов.
Сора Рахмонова, начавшая профессиональную карьеру в 2021 году, провела пять поединков в ММА, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
Шавкат Рахмонов и Сора Рахмонова могут стать первым дуэтом брата с сестрой, одновременно выступающими в UFC.
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