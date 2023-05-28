Джервонта Дэвис: я спарринговал с Хейни и чуть не нокаутировал его

Американский непобеждённый боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис заявил, что у Шакура Стивенсона и Девина Хейни нет шансов выиграть у него.

«Единственный, кто может меня победить — я сам. Остальные не смогут и прикоснуться ко мне. Эти оба, Стивенсон и Хейни, были со мной в ринге и я обоих сломал. Как Хейни может меня побить? У него ведь нет нокаутирующей мощи. Дважды я проводил с ним спарринги и в первый раз его отец увёл Девина, потому что я его чуть не нокаутировал в зале Флойда», — цитирует Дэвиса Boxing Social.

Джервонта Дэвис в апреле выиграл техническим нокаутом у Райана Гарсии. Девин Хейни в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Василия Ломаченко, что вызвало много споров между экспертами и бывшими бойцами.