Мухаммад Мокаев оскорбил бойца UFC Манела Капе

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев раскритиковал бойца UFC Манела Капе, с которым ранее уже неоднократно устраивал перепалки в социальных сетях.

«Ты, ангольский клоун, сразись со мной. Я тот, кто предлагает тебе бой, но единственное, что ты делаешь — пишешь в «Твиттер», — написал Мокаев Капе в социальных сетях.

В активе Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл удушающим приёмом у Жафела Фильо. В UFC рекорд 22-летнего бойца 4-0.

Манел Капе, в свою очередь, провёл 22 поединка в профессиональных ММА и одержал в них 16 побед. Изначально его соперником на UFC 290 должен был стать экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду, но бразилец был вынужден сняться с поединка из-за травмы глаза.