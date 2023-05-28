Сергей Павлович высказался о следующем бое в UFC
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Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович высказался о следующем выступлении.
«По поводу соперника ждём ответа. Пока в ожидании… Как только появится информация, сразу дам знать», – сказал Павлович в социальных сетях.
Сергею Павловичу 31 год. Россиянин выступает в сильнейшей организации мира с ноября 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету Павловича в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.
Ранее бывший боец UFC и обозреватель Чейл Соннен заявил, что бой Павловича и Джона Джонса находится в разработке.
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