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Сергей Павлович высказался о следующем бое в UFC

Сергей Павлович высказался о следующем бое в UFC
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Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович высказался о следующем выступлении.

«По поводу соперника ждём ответа. Пока в ожидании… Как только появится информация, сразу дам знать», – сказал Павлович в социальных сетях.

Сергею Павловичу 31 год. Россиянин выступает в сильнейшей организации мира с ноября 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету Павловича в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.

Ранее бывший боец UFC и обозреватель Чейл Соннен заявил, что бой Павловича и Джона Джонса находится в разработке.

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