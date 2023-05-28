«Теперь он выглядит глупо». Фроч объяснил, почему Фьюри блефовал в переговорах с Усиком

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о звёздном соотечественнике Тайсоне Фьюри.
«Я начинаю раздражаться. Я уважаю Тайсона, он великолепный боец, но я начинаю уставать от него. Мы не должны всегда прислушиваться к Тайсону Фьюри, когда он говорит, что отправил контракт, захотел подраться с кем-нибудь, потому что это не соответствует действительности.
Не так давно он вызывал на бой Александра Усика. Он предложил ему 70/30, и это оскорбление, но Усик согласился, однако бой не состоялся. Нужно задаться вопросом, а действительно ли он хотел драться на таких условиях, потому что он раскрыл свой блеф и теперь выглядит глупо.
За последние полтора года он вызвал семь человек, и ни один из этих боёв не состоялся. Тайсону пора разобраться в себе», – сказал Фроч в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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