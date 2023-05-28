Определился новый чемпион WBA в полулёгком весе
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В ночь с 27 на 28 мая в Манчестере (Великобритания) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.
В главном бою чемпион мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Маурисио Лара (26-2-1, 19 KO), лишившийся титула из-за проваленного взвешивания, сразился в реванше с британцем Ли Вудом (26-3, 16 KO). Бойцы уже встречались в феврале, и тогда Лара победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
На этот раз поединок прошёл все 12 раундов. Во втором раунде Лара побывал в нокдауне после пропущенного апперкота, а в третьем Вуд получил рассечение из-за непреднамеренного столкновения головами.
Судейский вердикт: победа Ли Вуда единогласным решением (118-109, 116-111, 108-109).
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