Определился новый чемпион WBA в полулёгком весе

В ночь с 27 на 28 мая в Манчестере (Великобритания) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.

В главном бою чемпион мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Маурисио Лара (26-2-1, 19 KO), лишившийся титула из-за проваленного взвешивания, сразился в реванше с британцем Ли Вудом (26-3, 16 KO). Бойцы уже встречались в феврале, и тогда Лара победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

На этот раз поединок прошёл все 12 раундов. Во втором раунде Лара побывал в нокдауне после пропущенного апперкота, а в третьем Вуд получил рассечение из-за непреднамеренного столкновения головами.

Судейский вердикт: победа Ли Вуда единогласным решением (118-109, 116-111, 108-109).