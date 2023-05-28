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Энтони Смит сказал, что повлияет на исход боя Усмана и Чимаева

Энтони Смит сказал, что повлияет на исход боя Усмана и Чимаева
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Бывший претендент на титул UFC, а также комментатор, американец Энтони Смит высказался об ожидаемом поединке между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

«Смелый шаг со стороны Камару. Это многое говорит о его психологическом состоянии. Многие списали его со счетов, решив, что он завершит карьеру. Но его желание подраться с Хамзатом говорит об обратном.

Это тяжёлый бой для Камару. Я буду честен в своём анализе. Как по мне, сильные стороны Камару не являются проблемой для Хамзата. Если бы Камару был моложе и свежее, этот поединок сложился бы несколько иначе. Но он уже не является тем борцом, каким был. Когда-то он неумолимо навязывал тейкдауны. И я не считаю, что его нынешний подход позволит ему это делать», – сказал Смит в подкасте Believe You Me.

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